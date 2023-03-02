للمرة الثانية.. بايدن يدعي أنه خفض الدين القومي الأمريكي

الوكيل الاخباري- أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة ثانية بين مصطلحي "الدين" و "العجز"، وادعى أنه خفض الدين الوطني بمقدار 1.7 تريليون دولار، بينما في الواقع نما الدين بنحو 3.84 تريليون دولار.

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وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في فيرجينيا بيتش بولاية فرجينيا: "هل تعلم أنك تسمع إعلانات عن المبذر الكبير جو بايدن؟ لكن في غضون عامين، قمت بتخفيض الدين 1.7 مليار دولار"، مضيفا: "إنه أكبر تخفيض للعجز في التاريخ الأمريكي".



وأعلن أنه يعتزم اقتراح زيادات ضريبية على أصحاب الدخول المرتفعة عندما يقدم اقتراح ميزانيته السنوية في 9 مارس، على الرغم من أن هذه الخطة لا تحظى بأي فرصة لتمر عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



وأضاف: "سأكون واضحا.. سأرفع بعض الضرائب. إذا كان أي منكم من أصحاب المليارات، فستتوقف عن الدفع فقط 3٪، وهذه ليست مزحة".



يشير مصطلح "العجز الفيدرالي" إلى المبلغ السنوي للإنفاق الحكومي غير الممول بينما الدين الوطني الذي يبلغ حاليا أكثر من 31.58 تريليون دولار، هو المبلغ المستحق لحاملي الأوراق المالية مثل سندات الخزانة.

روسيا اليوم