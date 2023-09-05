الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 05-09-2023 05:34 م

ليبيا: الوضع الأمني في البلاد معقد وتحسين الأوضاع يحتاج إلى وقت

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الوكيل الاخباري- صرح النائب العام الليبي، الصديق الصور، بأن هناك مؤشرات إيجابية على فاعلية العمل الأمني وسرعة التعامل مع البلاغات في البلاد، وأن تعاون مديريات الأمن عزز جهود مكافحة الجريمة.

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وأشاد الصور بالجهود الأمنية والعسكرية التي أفضت لفرض قوة القانون في مدن الساحل الغربي، مؤكدا أن التعاون القوي بين النيابة وأجهزة الأمن زاد فاعلية التعامل مع المحاضر ذات الطبائع الطارئة والخطيرة.

كما أوضح النائب العام أن ملف التعديات على الأملاك العامة شهد عملا أمنيا كبيرا في إزالتها ووقف مرتكبيها، مؤكدا أن مكتبه أحصى أكثر من 700 ألف محضر لم يعالج بعد في مختلف مراكز الشرطة بين عامي 2000 و2023.

وأكد الصور أنه من بين إجمالي محاضر الاستدلال هناك أكثر من 100 ألف جريمة خطيرة في كل البلاد، وشدد على أن "عملنا المقبل سيتركز على معالجة هذه المحاضر لا سيما الخطيرة منها، ولا بد من حسم المحاضر العالقة منذ عام 2000 لاسترداد ثقة المواطن الليبي بالأجهزة الأمنية والقضائية.

 




 

 


 

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