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الخميس، 23-03-2023 01:12 م

ماليزيا تعتزم إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة

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الوكيل الإخباري - تعتزم ماليزيا إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة، وإسقاط عقوبة الإعدام في ست جرائم، حيث تسعى الحكومة الماليزية الجديدة إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.

وتتوسع هذه الخطوة في الخطة السابقة للبلاد لإنهاء عقوبة الإعدام الإلزامية، مما يتيح للقضاة السلطة التقديرية لتطبيق عقوبة بديلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وقالت وزيرة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا أزالينا عثمان سعيد، أمام مجلس الشيوخ في كوالالمبور اليوم الخميس، إنه سيتم تقديم مشروع قانون بشأن التغييرات المقترحة في البرلمان الماليزي في 27 مارس الجاري.


وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام لـ 34 جريمة منها القتل وتهريب المخدرات والإرهاب في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.


وينص القانون الماليزي على عقوبة الإعدام الإلزامي لـ 11 جريمة من تلك الجرائم، كما أوردت وكالة بلومبرج للأنباء.


وقال متحدث باسم وزارة القانون والإصلاح المؤسسي في ماليزيا إنه بموجب المقترحات الجديدة، لن يتم تطبيق عقوبة الإعدام بعد الآن على الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأسلحة النارية، وتصنيع الأسلحة بدون ترخيص، والاختطاف.

 

البيان

 




 

 


 

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