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الخميس، 26-10-2023 04:21 م

محلل أمريكي: احتياطيات صواريخ ATACMS لدى الجيش الأوكراني "على وشك الانتهاء"

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الوكيل الإخباري - يتعامل الجيش الروسي مع أنظمة ATACMS بنفس الطريقة التي تعامل بها مع صواريخ HIMARS الأمريكية وStorm Shadow البريطانية.

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أعلن ذلك، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "لاري جونسون" في مقابلة مع الصحفي "ستيفن جاردنر".


وأشار الخبير قائلا: هل سمعتم شيئا عن صواريخ HIMARS و Storm Shadow ؟ - لا، لأن الروس خرجوا باستنتاجات وتعاملوا معها بشكل مناسب. ولم نسمع عنهما في الآونة الأخيرة".

وحسب المحلل فإن الشيء ذاته سيحدث مع صواريخ ATACMS التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث لم يتبق منها سوى عدد قليل جدا.


وأعاد إلى الأذهان أن "الولايات المتحدة أرسلت إلى أوكرانيا حوالي 12 صاروخا من هذا النوع، ولم يتبق منها سوى ثلاثة. وقد أدى البحث عن الأسلحة المعجزة إلى أن المقومات الأساسية للحرب يتم تجاهلها، وهي "توافر الأفراد المدربين" و"الاستراتيجية العسكرية". وأوكرانيا ليس لديها هذا ولا ذاك".


ودق الخبير ناقوس الخطر بشأن الأوضاع على الجبهة الروسية الأوكرانية.


يذكر أن الولايات المتحدة أكدت أنها قامت مؤخرا بتسليم منظومات صواريخ ATACMS للقوات المسلحة الأوكرانية على شكل نسخة معدّلة يصل مداها إلى 165 كيلومترا. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن كييف تلقت ما لا يقل عن 12 صاروخا من هذا النوع.

 

RT

 




 

 


 

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