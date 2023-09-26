مسؤول أممي يناقش المسألة اليمنية في الرياض

الوكيل الاخباري - قالت الامم المتحدة ان المبعوث الخاص إلى اليمن هانز جروندبرع، أجرى أمس الأثنين، مباحثات في الرياض، مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والإقليميين والدوليين.

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وأكد الناطق الإعلامي باسم الامم المتحدة، ستيفان دوجاريك ان جروندبرغ التقى السفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر لبحث سير الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن إجراءات تحسين الظروف المعيشية في اليمن.

كما التقى غروندبيرغ بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الرياض لتنسيق الدعوة للسلام الدولي.



وأكد غروندبيرغ أن اليمن يحتاج إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي للسير على الطريق نحو التنمية المستدامة والسلام.



وقال دوجاريك " إن غروندبيرغ يعمل على دعم الكثير من الجهود التي شهدناها بمشاركة أطراف عديدة أثناء اجتماعهم بتشكيلات مختلفة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا بناء سلام دائم ومستدام".



بترا