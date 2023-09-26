الثلاثاء 26-09-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: المطاعيم في المدارس والمستخدمة الآن ليست جديدة واعطيت لـ 4 ملايين شخص بحملة 2013 في الأردن

الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

أربعينية تتبرع بكلية لطفلتها .. إجراء العملية لأول مرة في الخدمات الطبية

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أسعار النفط عالمياً اليوم

الكويت.. وفاة الوزير السابق مبارك عبدالله الأحمد

الأرصاد توضح الحالة الجوية في المملكة

وفيات الثلاثاء 26/ 9/ 2023

بايدن يعلن أن واشنطن ويريفان ستعززان التعاون الأمني

الملك يعزي قبيلة بني صخر وآل حمدان

الثلاثاء، 26-09-2023 08:48 ص

مسؤول أممي يناقش المسألة اليمنية في الرياض

000


الوكيل الاخباري - قالت الامم المتحدة ان المبعوث الخاص إلى اليمن هانز جروندبرع، أجرى أمس الأثنين، مباحثات في الرياض، مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والإقليميين والدوليين.

اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي باسم الامم المتحدة، ستيفان دوجاريك ان جروندبرغ التقى السفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر لبحث سير الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن إجراءات تحسين الظروف المعيشية في اليمن.
كما التقى غروندبيرغ بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في الرياض لتنسيق الدعوة للسلام الدولي.


وأكد غروندبيرغ أن اليمن يحتاج إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي للسير على الطريق نحو التنمية المستدامة والسلام.


وقال دوجاريك " إن غروندبيرغ يعمل على دعم الكثير من الجهود التي شهدناها بمشاركة أطراف عديدة أثناء اجتماعهم بتشكيلات مختلفة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا بناء سلام دائم ومستدام".


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت 2

الكويت.. وفاة الوزير السابق مبارك عبدالله الأحمد

تنزيل (1)

كييف: القصف الروسي على ميناء أوديسا دمر مخازن حبوب

1695675563622

الأمم المتحدة تدين الهجوم على قافلة مساعدات في جنوب السودان

6511f3064c59b746414d1e2e

الدفاع الروسية تعلن تدمير سبع مسيرات أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود

6511d69f4236042ef01d9cdf

رئيس وزراء بولندا يطالب شولتس بعدم التدخل في شؤون بلاده

6511e4b34c59b73e311d8640

الخارجية الألمانية تعترف بتوريد دبابات غير صالحة للاستخدام

أخبار متعلقة
6500ca96423604777f0de4a6

زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

8

الجوع يحاصر 24 مليون شخص لضعف تمويل برنامج الأغذية العالمي

1694432594747

مصرع 25 شخصا بفيضانات ليبيا

64fe32324236044ba30cba8c

قائد قوات الدعم السريع يكشف تفاصيل المحادثات مع مارتن غريفيث

329064

قمة «العشرين» ترفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

64fb668542360416ff344385

السعودية تبحث مع فرنسا إمكانية شراء مقاتلات رافال