الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومــي جديد بشأن دعم الخبز

أسعار الذهب الإثنين 7/12/2020

مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

الإثنين، 07-12-2020 12:52 م

المسلحون تكبدوا خسائر بشرية

مصرع 5 من جنود الجيش الأفغاني باشتباكات

من
جندي من الجيش الأفغاني - أرشيفية


الوكيل الإخباري - لقي 5 من جنود الجيش الأفغاني مصرعهم ،  وأصيب 4 آخرون خلال تصديهم لهجوم شنه مقاتلو حركة "طالبان" على نقاط تفتيش تابعة للجيش في مقاطعة قندوز شمالي البلاد، ليلة الأحد، حسبما ذكر مسؤول أفغاني .

اضافة اعلان
 

وأضاف المسؤول أن "المسلحين تكبدوا أيضا خسائر بشرية بناء على بقع الدم الموجودة في موقع الاشتباكات بالمنطقة التي تبعد حوالي 250 كيلومترا شمالي العاصمة كابل". 

 

وقال قدرة الله صافي المسؤول بالمنطقة لوكالة "شينخوا" إن الحادث وقع على طول الطريق الرئيسي الذي يربط قندوز بولاية تاخار المجاورة في محلية تندورسازي بمنطقة خان أباد، وفقد جنديان بعد الاشتباكات ويفترض أنهما تعرضا للأسر من قبل المسلحين".


ولا تزال أعمال العنف مستمرة في البلاد، ويحاول مقاتلو حركة "طالبان" اجتياح المدن الصغيرة أو مناطق في أنحاء البلاد وتعزيز مواقعهم خلال فصل الشتاء، من خلال نصب كمائن الكر والفر ضد قوات الأمن.


وتعد الولاية مسرحا للاشتباكات العنيفة في السنوات الأخيرة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزير

العراق: مصلحتنا والدول المجاورة تتطلب إنهاء الأزمة السورية

5fce02374c59b7447b740a03

مصر تصدر شحنة كبيرة من الغاز

5fcddbfe4c59b72a8509c58a

الصومال تطالب بحل اللجنة الأممية المعنية بمكافحة القرصنة في سواحلها

5fcdcf9b4236047f195c3acf

مصر.. انهيار منزل لأسرتين بمحافظة أسيوط

ترا

موقع أميركي : هذا ما يخططه ترامب يوم تنصيب بايدن

هند

الهند.. وفاة ونقل المئات إلى المستشفى بسبب مرض مجهول

أخبار متعلقة
5fb4b4494c59b7295c02c864

نازحون سوريون يروون ظروف الحياة في مخيمات تشرف عليها جماعات متطرفة