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السبت، 09-09-2023 07:06 م

مصر.. الإعلان عن أول تحرك حكومي بعد سرقة آثار فرعونية من متحف في بريطانيا

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الوكيل الاخباري- أكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصري مصطفى وزيري التواصل القائم والمستمر مع إدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع الأثرية الفرعونية التي سُرقت، وحقيقة تابعيتها في المتحف.

ترأس الأمين العام وزيري، اجتماعا بهدف متابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، وما تم في هذا الشأن.

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وتمّت الإشارة خلال الاجتماع إلى التواصل القائم والمستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف البريطاني لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تابعيتها لأي إدارة أو جناح تحديدا بالمتحف، حيث أفادوا بأنهم في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي سيتم موافاة الوزارة بها فور الانتهاء منها.

إلى ذلك، تم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وحرصها البالغ على الحفاظ على الآثار المصرية وتراث مصر العريق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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