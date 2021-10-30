الوكيل الإخباري- احتشد نشطاء في البيئة في محاولة لعرقلة حركة المرور في شارع بروما وسط العاصمة بالمنطقة التي تنطلق فيها قمة مجموعة العشرين "G20"اليوم السبت، وسط دعوات لحماية المناخ.

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ونشرت وسائل إعلام صورا تظهر العشرات من المتظاهرين وسط العاصمة الإيطالية.



وقد حشدت السلطات الإيطالية أكثر من خمسة آلاف شرطي ودركي وجندي، وستحلق مروحيات وطائرات مسيرة باستمرار في أجواء العاصمة الإيطالية، فيما تم "تحصين" الحي الذي تعقد فيه القمة.



وتستضيف روما، اليوم السبت قمة مجموعة العشرين لمدة يومين، وتركز القمة على ملفات عديدة أبرزها "كورونا والمناخ".

المصدر: روسيا اليوم

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