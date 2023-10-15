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الأحد، 15-10-2023 03:34 م

مقاتلة "سو-27" تمنع اقتراب مسيرة استطلاع أمريكية من أجواء روسيا فوق البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية باقتراب مسيرة استطلاع أمريكية من طراز "Global Hawk" من الأجواء الروسية فوق البحر الأسود، وأن مقاتلة "سو-27" أقلعت لاعتراضها.

وقال المكتب إن الرادارات رصدت هدفا جويا فوق البحر الأسود كان في طريقها نحو الحدود الروسية.

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وأضاف: "لتحديد هدف جوي ومنع انتهاك الحدود الروسية انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوي المناوبة. حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه مسيرة استطلاع من طراز "RQ-4B Global Hawk" تابعة للقوات الجوية الأمريكية".


وتابع: "مع اقتراب المقاتلة الروسية، ابتعدت المسيرة الأمريكية عن الحدود الروسية"، مشيرا إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها بعد منع انتهاك الحدود الروسية.


خلصت الوزارة القول إن تحليق المقاتلة الروسية جرى وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة وبمراعاة تدابير السلامة".

 

RT

 




 

 


 

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