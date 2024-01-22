مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في سريلانكا

الوكيل الإخباري- أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق نار في جنوب جزيرة سريلانكا.

اضافة اعلان

وأضاف الموقع أنه في الساعة 08:30 تقريبا من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي-في البلاد- أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.



وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.



وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي احد المصابين بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

روسيا اليوم