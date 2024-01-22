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الإثنين، 22-01-2024 01:33 م

مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في سريلانكا

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الوكيل الإخباري- أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق نار في جنوب جزيرة سريلانكا.

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وأضاف الموقع أنه في الساعة 08:30 تقريبا من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي-في البلاد- أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.

وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.

وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي احد المصابين بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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