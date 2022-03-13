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الأحد، 13-03-2022 07:57 ص

مقتل 6 أشخاص في قصف أوكراني لمستشفى في دونباس

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الوكيل الإخباري - أطلقت قوات أوكرانية النار من دبابة وراجمة صواريخ من طراز "غراد" على مستشفى فيه مرضى أثناء انسحابها من فولنوفاخا.

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وقال مراسل "نوفوستي" الذي شهد الحادث وصوره بالفيديو، إن الأوكرانيين استهدفوا قبل ذلك من مرابضهم في ساحة المستشفى ذاته، مواقع قوات دونيتسك من الدبابات.


وأكد المراسل على أن الأوكرانيين، استخدموا خلال ذلك المرضى، بما في ذلك النساء، كدرع بشري. وبعد مغادرتهم، قاموا بتلغيم المباني هناك.


و نتيجة لتصرفات العسكريين الأوكرانيين، تعرض مبنى مستشفى فولنوفاخا المركزي لأضرار جسيمة، حيث اخترقت القذائف جدرانه في عدة أماكن مما تسبب في انهيار بعضها، وتحطمت النوافذ في ثلاثة طوابق بشكل شبه كامل، وتحطمت المعدات الطبية والأجنحة وغرف المرضى.


ووفقا للعاملين في المستشفى، يجري في الوقت الراهن رفع الأنقاض وتم انتشال 6 جثث للمدنيين حتى الآن. 

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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