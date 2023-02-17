مناشدة من الصحة العالمية لمساعدة سوريا وتركيا صحيا

الوكيل الاخباري - أطلقت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، مناشدة لجمع 84.5 مليون دولار من أجل تلبية الاحتياجات الصحية بعد الزلزال في تركيا وسوريا.

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وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان "المناشدة الأولية تستند إلى الموقف الصحي في الدولتين بعد هذه الكارثة الإنسانية والتهديدات الرئيسية للصحة واستجابة المنظمة منذ وقوع الزلزال وأولويات التعامل مع التداعيات الصحية في البلدين".



وفي وقت سابق، وجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع مليار دولار لمساعدة أكثرَ من خمسة ملايين شخص في تركيا على مدى ثلاثة أشهر.



وكان منسق منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن سوريا، مهند هادي، قد قال الخميس إن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا مرشحة لأن تتفاقم بينما تتواصل جهود البحث عن عالقين. ( سكاي نيوز )





