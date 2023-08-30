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الأربعاء، 30-08-2023 04:47 م

موسكو: أحداث الغابون تثير قلقا بالغا

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الوكيل الإخباري - صرحت روسيا بأن التطورات في الغابون الذي شهد انقلابا عسكريا صباح اليوم الأربعاء، تثير قلقا عميقا، معربة عن أملها في استقرار الوضع هناك في أقرب وقت.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت مجموعة من العسكريين في بيان متلفز إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية، مشيرة إلى "إنهاء النظام القائم" للرئيس علي يونغو، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات عن إعادة انتخاب بونغو لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الكرملين في تصريحات للصحفيين: "افضل الامتناع عن تقديم استنتاجات عامة. لكن الوضع في الغابون يثير قلقا عميقا، ونحن نراقب ما يحدث هناك عن كثب".

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بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية: "موسكو استقبلت بقلق تقارير عن تفاقم حاد للوضع الداخلي في هذه الدولة الإفريقية الصديقة. ونواصل مراقبة تطور الوضع عن كثب ونتطلع إلى استقراره في أقرب وقت".

 

RT

 




 

 


 

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