وزارة الحج والعمرة السعودية تُصدر بيان بشأن الحصول على تأشيرة عمرة عبر " نسك"

الوكيل الإخباري -
أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بياناً قالت فيه إن هناك أربع مزايا لتخطيط العمرة من خلال منصة نُسك.اضافة اعلان
وبينت الوزارة، وفقاً لصحيفة سبق السعودية، أن التخطيط لرحلة العمرة يبدأ بالحصول على التأشيرة من خلال منصة نُسك، للحصول على قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين.
وأضافت، تشمل تلك المزايا الحصول على فوائد المنصة التي تدعم التحدث بـ 9 لغات، والتواصل المباشر مع مقدّمي خدمات العمرة، وتوفير دليل للمواقع التاريخية الإسلامية، وتوفير قائمة بالفنادق القريبة من الحرمين الشريفين. سبق