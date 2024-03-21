وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على روسيين لارتباطهما بمواقع إعلامية زائفة

الوكيل الاخباري- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الأربعاء، عقوبات على مواطنين روسيين وشركتيهما، واتهمتهما بدعم حملة تضليل يقودها الكرملين ، ولاسيما من خلال محاكاة مواقع إعلامية.

اضافة اعلان



و بحسب واشنطن تايمز وموقع وزارة الخزانة الأميركية، تشتبه واشنطن بقيام مؤسس وكالة التصميم الاجتماعي إيليا غامباشيدزه، ومالك شركة مجموعة ستراكتورا، نيكولاي توبيكين بإدارة شبكة مكونة من نحو 60 موقعاً الكترونياً، على صلة بالحكومة الروسية، تنتحل صفة وسائل إعلام وتستخدم حسابات زائفة على الشبكات الاجتماعية لنشر محتوى.



وبحسب بيان عن وزارة الخزانة، فإن "المواقع الزائفة تبدو أنها مصممة لإعادة نسخ مظهر المواقع الإخبارية الشرعية بعناية" وتتضمن روابط لمواقع حقيقية موثوقة لدى الجمهور .



و اعتبرت الاستخبارات الأميركية في تشرين الأول الماضي، في تقرير، أن روسيا تستخدم شبكة جواسيسها ووسائل إعلامها وشبكات التواصل الاجتماعي لإثارة الشك حول مصداقية الانتخابات في جميع أنحاء العالم .