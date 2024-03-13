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الأربعاء، 13-03-2024 03:35 م

وفاة فيليب ديغول الابن الأكبر للجنرال شارل ديغول عن عمر 102 سنة في باريس

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الوكيل الإخباري - توفي اليوم الأربعاء، الأميرال فيليب ديغول، الابن الأكبر للجنرال الفرنسي شارل ديغول، في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر يناهز 102 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته.

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وكتب بيير ديغول ابن الراحل فيليب في حسابه على منصة "إكس": "الأميرال ديغول، والدي، لقد غادر في الليلة الماضية. دعونا نحيي ذكرى أب عظيم ورجل فرنسي عظيم، لم يكن يجاري إحساسه بالواجب نحو وطنه سوى الأناقة والتواضع. صاحب الرؤية والشرف والبساطة، هذه هي الديغولية في نهاية المطاف. شكرا لك والدي العزيز!".

ولد فيليب ديغول في 28 ديسمبر 1921 في باريس، وهو طالب سابق في المدرسة البحرية وانضم إلى القوات البحرية الفرنسية الحرة في عام 1940.

وشارك في الحملات في شمال الأطلسي حتى عام 1944، ثم في تحرير فرنسا من عام 1944 إلى عام 1945 في فرقة "لوكلير".


وتمت ترقية فيليب ديغول إلى رتبة ملازم عام 1948، وأخيرا إلى أميرال عام 1980. وأنهى مسيرته العسكرية بعد ذلك بعامين.


وهو الابن الأكبر بين أبناء شارل ديغول الثلاثة، وكان عضوا في مجلس الشيوخ عن مدينة باريس بين عامي 1986 و2004، وعن حزبي "التجمع من أجل الجمهورية" و"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" التابعين لليمين الوسط.


كرس نفسه للحفاظ على ذكرى والده، ونشر العديد من الأعمال عن الجنرال شارل ديغول، بما في ذلك كتاب ديغول الأكثر مبيعا كتاب "أبي" مون بير.

 

RT

 




 

 


 

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