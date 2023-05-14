13 قتيلا بهجوم على قاعدة أمنية في الباكستان

الوكيل الإخباري- قُتل 13 شخصاً في الباكستان خلال اشتباكات جرت ليل السبت الأحد، بين قوات خاصة خلال هجوم على قاعدتها ومقاتلين مجهولين احتجزوا عائلات عدد من أفرادها.

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وبحسب وكالة أنباء الباكستان، أشار الجيش الباكستاني، إلى أن مقاتلين مجهزين تجهيزا جيدا اقتحموا القاعدة الأمنية في بلدة مسلم باغ في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) وأسروا 3 عائلات في مبنى سكني.



وقال المكتب الإعلامي في الجيش، إن الاشتباكات استمرت من مساء الجمعة إلى صباح السبت، مؤكدا أن المهاجمين الستة قُتلوا مع 6 من أفراد قوات الأمن الحكومية ومدني واحد، كما جرح 6 آخرون بينهم امرأة.

بترا