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الثلاثاء، 09-01-2024 08:53 ص

657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023

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الوكيل الإخباري- ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 ليصل إلى 657.

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وحسب المعطيات التي نشرها موقع "أرشيف العنف المسلح" (GVA) زاد عدد حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023 ليبلغ 657 حادثة على الأقل مقارنة بعام 2022 حيث بلغت 646.


وتفيد معطيات الموقع بأن 42 ألفًا و988 شخصًا فقدوا أرواحهم وأصيب 36 ألفًا و366 شخصًا في كافة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.
وأشار الموقع إلى أنّ المعطيات التي جمعها عن حوادث إطلاق النار الجماعي حصل عليها عبر أكثر من 7 آلاف مصدر.


وبلغ عدد رجال الشرطة الذين قتلوا بسبب حوادث إطلاق النار 368 عام 2023.

 

الاناضول


 




 

 


 

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