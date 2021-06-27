7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

الوكيل الإخباري - سجلت 7 مدن عربية، اليوم الأحد 27 يونيو/حزيران، أعلى درجات حرارة في العالم في آخر 24 ساعة.
وتجاوزت درجات الحرارة في عدد من المدن العربية، بحسب موقع "إلدورادو ويذر" العالمي المعني برصد درجات الحرارة حول العالم، أكثر من 50 درجة مئوية.
وأظهرت قائمة أعلى 7 درجات حرارة في العالم، تصدر 7 مدن عربية القائمة.
وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:
1. مدينة الجهراء الكويتية: 50.2 درجة مئوية
2. مدينة النواصيب الكويتية: 50 درجة مئوية
3. مدينة مطربة الكويتية: 49.4 درجة مئوية
4. مطار البصرة الدولي العراقي: 49.3 درجة مئوية
5. مدينة العمارة العراقية: 49.2 درجة مئوية
6. مدينة الصليبة الكويتية: 49.1 درجة مئوية
7. مدينة العبدلي الكويتية: 49.1 درجة مئوية
وبالنسبة لباقي قائمة المدن الأكثر في درجات الحرارة ظهرت مدن إيرانية بجانب مدن عربية أيضا.
وجاء باقي القائمة على النحو التالي:
8. مدينة عبادان الإيرانية: 49 درجة مئوية
9. مدينة الأهواز الإيرانية: 48.8 درجة مئوية
10. مطار الكويت الدولي: 48.8 درجة مئوية
11. مدينة البصرة-الحسين الكويتية: 48.6 درجة مئوية
12. العاصمة الكويت: 48.6 درجة مئوية
13. مدينة الصابرية الكويتية: 48.6 درجة مئوية
14. مدينة الغربي العراقية: 48.4 درجة مئوية
15. مدينة الفاو العراقية: 48.4 درجة مئوية