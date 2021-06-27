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الأحد، 27-06-2021 01:14 م

7 مدن عربية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

درجة


الوكيل الإخباري - سجلت 7 مدن عربية، اليوم الأحد 27 يونيو‎/‎حزيران، أعلى درجات ‏حرارة في العالم في آخر 24 ساعة.‏

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وتجاوزت درجات الحرارة في عدد من المدن العربية، بحسب موقع ‏‏"إلدورادو ويذر" العالمي المعني برصد درجات الحرارة حول العالم، ‏أكثر من 50 درجة مئوية.‏


وأظهرت قائمة أعلى 7 درجات حرارة في العالم، تصدر 7 مدن ‏عربية القائمة.‏
وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:


‏1.‏ مدينة الجهراء الكويتية: 50.2 درجة مئوية
‏2.‏ مدينة النواصيب الكويتية: 50 درجة مئوية
‏3.‏ مدينة مطربة الكويتية: 49.4 درجة مئوية
‏4.‏ مطار البصرة الدولي العراقي: 49.3 درجة مئوية
‏5.‏ مدينة العمارة العراقية: 49.2 درجة مئوية
‏6.‏ مدينة الصليبة الكويتية: 49.1 درجة مئوية
‏7.‏ مدينة العبدلي الكويتية: 49.1 درجة مئوية


وبالنسبة لباقي قائمة المدن الأكثر في درجات الحرارة ظهرت مدن ‏إيرانية بجانب مدن عربية أيضا.


‏وجاء باقي القائمة على النحو التالي:
‏8.‏ مدينة عبادان الإيرانية: 49 درجة مئوية
‏9.‏ مدينة الأهواز الإيرانية: 48.8 درجة مئوية
‏10.‏ مطار الكويت الدولي: 48.8 درجة مئوية
‏11.‏ مدينة البصرة-الحسين الكويتية: 48.6 درجة مئوية
‏12.‏ العاصمة الكويت: 48.6 درجة مئوية
‏13.‏ مدينة الصابرية الكويتية: 48.6 درجة مئوية
‏14.‏ مدينة الغربي العراقية: 48.4 درجة مئوية
‏15.‏ مدينة الفاو العراقية: 48.4 درجة مئوية

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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