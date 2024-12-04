اجتماعان طارئان لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين وسوريا الأحد

وسيُعقد اجتماعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية تأتي بناء على طلب فلسطين لمتابعة قرارات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر في السعودية، بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في ظل استمرارية جريمة الإبادة الجماعية ضده.
كما سيعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا في اليوم ذاته في دورة غير عادية لمجلسه على المستوى الوزاري وبطلب من سوريا لبحث تطورات الأوضاع في سوريا.
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