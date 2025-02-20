البنتاغون ينوي إعادة تخصيص 50 مليار دولار من الميزانية "لردع الحروب والانتصار فيها"

الوكيل الإخباري- تعتزم قيادة البنتاغون إعادة تخصيص 50 مليار دولار من ميزانية الوزارة لمجالات ذات أولوية حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما في ذلك "ردع الحروب والانتصار فيها".

اضافة اعلان



جاء ذلك وفقا لما صرح به القائم بأعمال نائب وزير الدفاع روبرت ساليسيس، حيث كان رئيس البنتاغون بيت هيغسيث قد أصدر تعليماته لمرؤوسيه بتحليل ميزانية السنة المالية 2026 التي وضعتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لتحديد الإنفاق الذي "يمكن إعادة توجيهه من برامج بايدن منخفضة القيمة وذات الأولوية المنخفضة بما يتماشى مع أولويات الرئيس ترامب". ويشار إلى أنه من المقرر إعادة قائمة بنود الإنفاق التي يمكن إعادة توجيهها، بما في ذلك إلى "ردع الحروب وتحقيق الانتصار فيها".



وتابع ساليسيس أن وزارة الدفاع "ستوقف الإنفاق غير الضروري" بما في ذلك البرامج المتعلقة بتغير المناخ وتوسع البيروقراطية وتعزيز التنوع والمساواة والإدماج DEI. وأشار إلى أن الأموال الحرة ستوجه على وجه الخصوص إلى حماية الحدود وإنشاء نظام دفاع صاروخي جديد "القبة الحديدية".



وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق أن هيغسيث قد أمر بوضع خطة لخفض ميزانية الجيش بنسبة 8% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.