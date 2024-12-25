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واشنطن بوست: القوات الأمريكية قد تبقى في العراق بسبب أحداث سوريا

عناصر من الجيش الأمريكي في العراق
عناصر من الجيش الأمريكي في العراق
الأربعاء، 25-12-2024 08:37 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول عراقي كبير أن القوات الأمريكية قد تبقى في العراق لفترة أطول من المتفق عليها بسبب الأحداث في سوريا.اضافة اعلان


وأضاف المصدر: "المسؤولون العراقيون غيروا وجهة نظرهم بشأن الانسحاب الأمريكي المحتمل في أعقاب الأحداث الأخيرة في المنطقة"، حيث يبدو أن الموعد النهائي الحالي "غير واقعي".

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات العراقية أصبحت أكثر اهتماما بالمقترحات الأمريكية لنشر وحدات استخباراتها بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا.

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني لم يطلب تمديد الوجود العسكري الأمريكي.

وتؤكد "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يكشف بعد عن خططه للقوات الأمريكية في العراق، لكن مستشاريه أوضحوا أن بين أولوياته قتال "داعش".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة والعراق توصلا إلى تفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد، وينبغي لها مغادرة قاعدة عين الأسد بحلول سبتمبر 2025.

ولاحقا، قال ممثل عن الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة ضمن "خطة انتقالية" ستوقف نشاط قواتها في عدد من مناطق العراق، لكنها لن تسحبها بشكل كامل.

روسيا اليوم
 
gnews

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