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الجمعة، 08-12-2023 09:03 م

أبوالغيط يناشد الدول الكبرى لوقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري - ناشد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الدول الكبرى، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وتكثيف الضغط الدبلوماسي بكل الطرق في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد ابو الغيط في تدوينه على موقع (X)، التمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة.

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كما طالب الأمين العام، الدول المحبة للسلام والراغبة، بوقف العدوان الهمجي على غزة الانضمام إلى قائمة الدول المتبنية لهذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن إفشال القرار في المجلس في هذه المرحلة، قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور، ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش.

 




 

 


 

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