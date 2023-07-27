استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفل فلسطيني بعمر 14 عاما، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، خلال اقتحام مدينة قلقيلية، فجر اليوم الخميس.



واستشهد الطفل فارس أبو سمرة (14 عاما)، إثر إصابة خطيرة في الرأس، خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة قلقيلية تصديا لاقتحام القوات الإسرائيلية.

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وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني من بلدة سبسطية شمالي نابلس إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه، حيث أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل الجيش الإسرائيلي للشاب، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية.



وشيع الفلسطينيون في مخيم الجلزون، شمالي رام الله، فتى فلسطينيا آخر استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أم صفا شمال غربي رام الله.

RT