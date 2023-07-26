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الأربعاء، 26-07-2023 11:50 م

مستوطنون متطرفون يقتحمون البلدة القديمة من القدس المحتلة

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الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم الأربعاء، شوارع وأحياء وأزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة في مسيرة استفزازية، حيث أدوا رقصات "تلمودية" استفزازية وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، عشية ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

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وشارك في الاقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.


وقالت القناة 12 العبرية إن المسيرة الاستفزازية انطلقت من ما تسمى "حديقة الاستقلال" غرب البلدة القديمة نحو باب الجديد مرورا بأبواب الساهرة والعامود والأسباط، وانتهاء بالدخول من باب المغاربة إلى ساحة البراق غرب المسجد الأقصى المبارك، بمشاركة وزراء وأعضاء "كنيست" إسرائيليين.


وتسعى الجماعات الاستيطانية المتطرفة، بدعم من الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، لتحويل ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، إلى مناسبة لتصعيد عدوانها على المسجد الأقصى المبارك وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.


وتواصل تلك الجماعات حشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام "الأقصى" غدا الخميس.


بترا

 




 

 


 

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