الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

الوكيل الاخباري - قالت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف مقري بلديتي البريج والزوايدة ما ادى إلى تدميرهما بالكامل وخروجهما عن الخدمة.

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وأكدت البلديات، في بيان صدر اليوم السبت، أن "الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي"، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، ما يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم.

