بيان لرئيس الوزراء العراقي بشأن تحفظ بغداد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف النار بغزة

الوكيل الاخباري-

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أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توضيحا بشأن تحفظ العراق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف النار في قطاع غزة.وقال المكتب في بيان إن "القرار يتضمن الإشارة لحل الدولتين والعراق تحفظ على ذلك حاليا كما في موقفنا الأخير في اجتماع القاهرة".وأضاف أن "القرار يتضمن الإشارة لبعض الجوانب التي تتعارض مع بعض التشريعات الوطنية".وأشار إلى أن القرار "يتضمن الإشارة للمدنيين من الإسرائيليين والفلسطينيين في هذه الحرب بمعيار واحد".وأكد أن "التحفظ جاء مستنداً إلى ذلك وسيقوم ممثل العراق في نيويورك بتسجيل تعليل لموقف العراق خلال الجلسة".