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الخميس، 13-10-2022 02:34 م

غزة: الاحتلال يعتدي على مدرسة ابتدائية ويصيب عشرات الطلاب بالاختناق

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الوكيل الاخباري- اصيب عشرات الطلاب بمدرسة ابتدائية بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيلة للدموع على المناطق الشرقية وسط قطاع غزة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم في القطاع، إن القنابل المسيلة للدموع طالت مدرسة "قيساريا" الأساسية، ما أدى إلى إصابة عشرات الأطفال بحالات اختناق، ونقلوا على إثرها إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج.


واستنكرت الوزارة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية في جميع المناطق الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.


وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للجم الاحتلال وممارساته واعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني بشكل عام والمؤسسة التعليمية على وجه الخصوص.


من جهته، أكد قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن اعتداء قوات الاحتلال يمثل انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.


وطالب قطاع التعليم في الشبكة الأمم المتحدة والهيئات الدولية بإدانة هذا الاعتداء على المدرسة وطلابها، وتوفير الحماية الدولية لمسيرة التعليم وللأطفال في قطاع غزة.

 




 

 


 

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