مستوطنون يقتلعون 25 غرسة زيتون من أراضي بروقين غرب سلفيت

الوكيل الإخباري-أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على اقتلاع وتكسير 25 غرسة زيتون، من أراضي الفلسطينيين في بلدة بروقين غرب سلفيت.

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وأفاد حسام عبد المعطي سمارة، بأنه فوجئ أثناء ذهابه لأرضه التي تعرف "بواد بقدونس" شمال البلدة، بإقدام مستوطني "بروخين" المقامة على أراضي البلدة، على اقتلاع 25 غرسة زيتون تقدر أعمارها بخمس سنوات.



وأضاف أن مساحة الأرض الإجمالية تقدر بثلاثة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون، ومنذ فترة قام بزراعة المساحة الفارغة بثلاثين غرسة.



وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن عنف المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق في الأشهر والأيام الأخيرة، داعيا المنظمات الحقوقية إلى الضغط على حكومة الاحتلال من اجل وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا وأرضه.



وفا

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