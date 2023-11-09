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تحديث .. الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 6 شهداء

الخميس، 09-11-2023 12:11 م

35 مليار دولار خسائر الناتج المحلي الفلسطيني جراء الحصار على غزة منذ 17 عاماً

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الوكيل الإخباري - قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ حوالي 17 عاما، بلغت 35 مليار دولار أميركي.

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وأوضح في بيان، اليوم الخميس، حول آثار حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006، كانت تمثل حوالي 36% لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فُرض على القطاع من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عاما مضت، لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.

وأشار إلى أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية، حيث في حال ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36% قبل الحصار وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عاما الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 حوالي 19 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.

 




 

 


 

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