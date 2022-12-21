الأرصاد تحدد المناطق التي ستشهد أمطار غزيرة اليوم

الوكيل الإخباري - خاص

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الاستاذ رائد رافد آل خطاب إن المنخفض الذي يؤثر على المملكة اليوم يعتبر المنخفض الأول في شهر كانون الأول الحالي .

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وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا" أن مناطق الشمال والوسط ستشهد أمطار غزيرة لفترات قصيرة بعد ظهر اليوم .



وذكر أن هذه المحافظات ستشهد أمطار غزيرة (عجلون، إربد، جرش، عمان، الزرقاء، البلقاء ، مأدبا ، الجزء الغربي من محافظة المفرق ) ،مضيفا أن العقبة والجزء الشرقي من محافظة المفرق لن تشهد أمطار خلال هذا المنخفض .



ونوه أن كميات الأمطار خلال شهر كانون الأول الحالي لا تتجاوز 1% من الكميات المتوقعة مشيراً أن كميات الهطول في تشرين الثاني الأول كانت كثيفة وضمن المتوقع.



ونوه أن فرصة تساقط الأمطار تنتهي مع صباح غد الخميس متوقعاً حالة جوية ثانية خلال شهر كانون الاول في منتصف الأسبوع القادم.



وتابع " تشير الدراسات المناخية أن شهر كانون الثاني فرصته أكبر بأن نشهد خلاله منخفضات جوية فيها تساقط للثلوج ، وقد نشهد حالة واحدة على الأقل ".



ويبدأ مع صباح غد الخميس فصل الشتاء وهو موعد الانقلاب الشتوي لهذا الموسم.

