الرنتاوي لـ الوكيل: مجزرة المستشفى المعمداني ستؤثر على الرواية والمواقف الغربية

الوكيل الاخباري - رصد

قال الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عُريب الرنتاوي إن الهجوم على المستشفى المعمداني يعتبر الهجمة الأبشع لجيش الاحتلال على الفلسطينيين .



وأضاف الرنتاوي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن ما يسعى له الاحتلال الآن هو تصفية القضية الفلسطينية .

اضافة اعلان



ونوه أن الموقف العربي واضح بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأنها تعتبر نكبة جديدة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.



وأكد أن الرأي العام الرسمي والشعبي العربي يتم رصده من قبل الإعلام الغربي مما يؤثر على الرواية والمواقف الغربية وذلك ما بعد مجزرة المستشفى المعمداني.



ولفت أن الرئيس الأميركي جو بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتصال هاتفي بعد مجزرة المستشفى المعمداني بتوضيح سريع ومباشر حول قصف المستشفى .

