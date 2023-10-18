الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

العدوان على غزة يترك أثراً مدمراً على الاقتصاد الإسرائيلي والانهيار قد يتسع

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والامتحان التنافسي واستكمال إجراءات التعيين - أسماء

حماس تصدر بيانا بشأن المجزرة المروعة في غزة

كتائب القسام تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال قرب "كيسوفيم"

السيسي: تهجير الفلسطينيين لمصر سيتبعه تهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن

الصحة العالمية: الوضع في غزة يخرج عن السيطرة

جيش الاحتلال يتنصل من قصف مستشفى المعمداني ويدعي ببدء التحقيقات

الجهاد: الاحتلال يروج لأباطيل لتبرئة نفسه من مجزرة المعمداني والوقائع تفضحه

الرنتاوي لـ الوكيل: مجزرة المستشفى المعمداني ستؤثر على الرواية والمواقف الغربية

عاجل

بايدن من إسرائيل: أردت الحضور إليكم حتى نبرهن أننا معكم

الأربعاء، 18-10-2023 10:28 ص

الرنتاوي لـ الوكيل: مجزرة المستشفى المعمداني ستؤثر على الرواية والمواقف الغربية

ااااا


الوكيل الاخباري - رصد
قال الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ عُريب الرنتاوي إن الهجوم على المستشفى المعمداني يعتبر الهجمة الأبشع لجيش الاحتلال على الفلسطينيين .

وأضاف الرنتاوي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأربعاء أن ما يسعى له الاحتلال الآن هو تصفية القضية الفلسطينية .

اضافة اعلان


ونوه أن الموقف العربي واضح بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وأنها تعتبر نكبة جديدة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. 

وأكد أن الرأي العام الرسمي والشعبي العربي يتم رصده من قبل الإعلام الغربي مما يؤثر على الرواية والمواقف الغربية وذلك ما بعد مجزرة المستشفى المعمداني.

ولفت أن الرئيس الأميركي جو بايدن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتصال هاتفي بعد مجزرة المستشفى المعمداني بتوضيح سريع ومباشر حول قصف المستشفى .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

خبير سياسات إعلامية وأمنية لـ الوكيل: قرار الأردن بإلغاء عقد القمة الرباعية مفصلي بالموقف العربي

زززز

الهلال الأحمر الفلسطيني لـ الوكيل : 95% من المياه في غزة ملوثة ونخشى من أمراض سارية

الصفدي 2

وزير الخارجية لـ الوكيل: أولويتنا الآن وقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

1629202215962

خبير أمن سيبراني: الاحتلال يتحكم بمنصات التواصل الاجتماعي ويقيد المحتوى الذي يدعم غزة

م

حقوق الإنسان في غزة لـ الوكيل: جميع المنشآت التجارية في شمال القطاع متوقفة عن العمل

تفجير2

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد أي ملامح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أخبار متعلقة
زززز

الهلال الأحمر الفلسطيني لـ الوكيل : 95% من المياه في غزة ملوثة ونخشى من أمراض سارية

1629202215962

خبير أمن سيبراني: الاحتلال يتحكم بمنصات التواصل الاجتماعي ويقيد المحتوى الذي يدعم غزة

م

حقوق الإنسان في غزة لـ الوكيل: جميع المنشآت التجارية في شمال القطاع متوقفة عن العمل

تفجير2

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد أي ملامح لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

دبابة

الحوارات: المقاومة مستعدة للاجتياح البري ولديها بنية تحتية يصعب تدميرها

طططططططططططططططط

نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين لـ الوكيل: استمرار انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 37 ساعة