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الطاهر يتوقع سيناريوهات مفاوضات تبادل الاسرى بشكل تدريجي بين حماس والاحتلال

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اللواء عريقات: إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بتسميتها مناورات برية

الأحد، 29-10-2023 09:03 ص

الطاهر يتوقع سيناريوهات مفاوضات تبادل الاسرى بشكل تدريجي بين حماس والاحتلال

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الوكيل الاخباري - رصد
قال الكاتب والباحث والمحلل السياسي مُعين الطاهر إن مناطق الضفة الغربية تشهد حملة اعتقالات واسعة وإغلاق للحواجز من منطقة إلى أخرى بالأراضي المحتلة.

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وأضاف الطاهر خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن المستوطنين متواجدون على الشوارع الرئيسية في مناطق الضفة لعرقلة حركة الفلسطينيين .  


وتوقع أن المضايقات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية هي خطوة أولية لتنفيذ خطة إسرائيل بالسيطرة على الضفة ضمن سيادتها . 

وبشأن تبادل الأسرى أكد أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرفض خلاله مطالبات المقاومة بتبييض الأسرى من السجون الإسرائيلية. 

وتوقع أن نشهد تبادل أسرى بشكل جزئي خلال الأيام المقبلة أي النساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين مقابل النساء والأطفال الإسرائيليين - على سبيل المثال -. 

وأشار أن المقاومة ستعمل على إطلاق سراح الأسرى الاسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن مقابل هدنة مؤقتة تشمل إطلاق سراح الفلسطينيين من الأطفال والنساء وكبار السن والمعتقلين الإداريين وإدخال المساعدات إلى غزة بما يشمل الوقود .

وحول عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لفت أن العدد يتجاوز 6 آلاف فلسطيني مشيراً أن العدد يزداد يوم عن يوم منذ بدء عملية طوفان الأقصى والذي بلغ 150 أسير يوميا و 1500 معتقل إداري.   

واعتبر الاجتياح البري خلال اليومين الماضيين استطلاع بالنيران لمعرفة نقاط تواجد المقاومة واستكشافها ومن ثم يقوم الطيران الاسرائيلي بالتعامل مع هذه المواقع ومن ثم تنسحب الدبابات الإسرائيلية إلى الخلف. 


وتوقع بأنه لا يوجد خطة كاملة لدى جيش الاحتلال لاجتياح غزة برياً مؤكداً أن الحرب ستكون طويلة بحسب تحديدها من قبل إسرائيل والتي تم تقديرها بـ 3 أشهر.


ووصف الحرب بين إسرائيل والمقاومة بأنها طويلة وصعبة بعد أن فاجأت المقاومة العالم بمعركة طوفان الأقصى منذ 7 تشرين الأول.


 




 

 


 

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