صحة الزرقاء تكشف سبب عدم تسجيل المحافظة لإصابات بكورونا - فيديو

الوكيل الإخباري-جلنار الراميني - أكـد مدير الشؤون الصحيّة لمحافظة الزرقاء ، الدكتور خليل الرواحنة ، أنه سيتم إظهار نتائج فحوصات فيروس كورونا لأهالي المحافظة ، خلال (48) ساعة ، بمعدل (2000) فحص يوميا، من خلال اتباع آلية جديدة .

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جـــاء ذلك ردّا على شكوى مواطنة من المحافظة ، الإثنين لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا"، مفادها تأخّر ظهور نتيجتها وأفـــراد عائلتها بشأن كورونا لمدة أسبــوع ما أثار استهجانها.

وبيّــن الرواحنة ، في توضيح للإعلامي محمّد الوكيــل ، أنّ هنالك فحوصات مكثّفة من قبل أهالي المحافظة، ما يزيد من مدة ظهور النتائج .

ونوّه أن وزير الصحة ، الدكتور نذير عبيدات ، أوعز بإجراء فحوصات في عدد من المحافظات من بينها الزرقاء، لتخفيف الضغط الكبير على المختبر المركزي في العاصمة عمّان ، بحيث يتمكّن مواطنون من إجراء فحوصات كلّ بحسب مكان إقامته.

الزرقاء "صفر" إصابات ..والسبب

وفي ردّ حول سبب عــدم تسجيل محافظة الزرقاء لإصابات بالفيروس ، أمس الأحد ، بيّن الرواحنة ، " أنه لم يتم سحب عيّنات من قبل فرق التقصّي الوبائي الجمعة ، لإعطائهم "استراحة" بعد أيام من العمل الشــاق والمتواصل ، وزاد " لا يعني ذلك أنه لا يوجد إصابات، بل يوجد ولكن لم يتم إرسال عيّنات إلى المختبر المركزي".

وتابع " وزارة الصحّــــة تتحمّل العبء الطبي ، من أجل التخلص من الوباء ، بتكاتف الجهود المختلفة في الوزارة".

وثمّن جهود فرق التقصّي الوبائي من أجل خدمة المواطنين على أكمل وجه.



