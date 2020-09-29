منطقة بالوحدات تفتقر للمياه منذ أشهر

الوكيل الإخباري - عبّر مواطن عن استيائه حيال انقطاع المياه ، من حي العودة ، في منطقة الوحدات ، بالعاصمة عمّان .

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ولفت لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن المواطنين يتكبّدون ، معاناة مالية ، لشرائهم الميــاه ، في ظلّ الحاجة الماسّـة لها ، نتيجة لارتفاع درجات الحــرارة ، وأزمة كورونا، التي تتطلّب المزيد من النظافة والتعقيم.

وأشار أنه تواصل مع الجهات المعنيـّة ، للعمل على متابعة المشكلة ، التي امتدت لأشهر ، حيث لا صدى لأصواتهم .

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