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الإثنين، 03-04-2023 03:29 م

خطة برشلونة تنجح مع أنسو فاتي

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الوكيل الإخباري - وضع نادي برشلونة خطة من أجل استعادة أنسو فاتي، لأفضل مستوى له خلال الموسم الحالي.

وعانى فاتي من تراجع في المستوى، عقب سلسلة من الإصابات، ثم الجلوس على مقاعد البدلاء لفترات طويلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة وفاتي اتفقا في شهر فبراير/شباط الماضي على تنفيذ خطة تدريبية منفصلة ستعمل على تحسين اللاعب على المستوى البدني.

وأشارت إلى أن فاتي التزم بالخطة وكان يعمل في الصالة الرياضية لبرشلونة مرتين أسبوعيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي، حيث كان يؤدي تمارين مصممة لزيادة القوة تحت إشراف ديفيد بوزوس، مدرب القوة والتأهيل، وإيفان توريس، مسؤول التحضير البدني.

وأوضحت أن نتائج التطور البدني بدأت تظهر على أداء فاتي في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك بعد أن عانى فاتي من كابوس خلال العامين الماضيين، بسبب إصابته أولا في ركبته اليسرى خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أدت إلى غيابه لمدة شهرين.

وعندما عاد فاتي في يناير/كانون الثاني 2022، تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر، ورفض إجراء جراحة، وفضل اللجوء إلى العلاج المحافظ رغم أنه يستغرق وقتا أطول.

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