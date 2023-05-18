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الخميس، 18-05-2023 04:36 م

محرز يكشف عن أمنيته بعد تأهل فريقه مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - يأمل جناح نادي مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته وفي تاريخ ناديه.

وحجز مانشستر سيتي، مقعده في نهائي المسابقة القارية لهذا الموسم، عقب اكتساحه حامل اللقب ريال مدريد، أمس الأربعاء، برباعية دون رد، في إياب الدور نصف النهائي علما بأن الفريقين كان قد تعادلا ذهابا 1-1.

وشارك محرز في مباراة ريال مدريد كبديل، وذلك في الدقيقة 79، حيث حل مكان الألماني إيلكاي غوندوغان.

وعقب اللقاء، نشر الجناح الجزائري تدوينة عبر حسابه في "فيسبوك"، أبدى فيها أمنيته في التتويج مع فريقه بدوري الأبطال هذا الموسم بعدما فشل في ذلك في موسم 2020-2021 إثر خسارة "السيتي" المباراة لنهائية أمام تشيلسي.


 
وجاء في تدوينة محرز: "النهائي الثاني في دوري أبطال أوروبا في 3 سنوات، آمل أن تكون هذه المرة جيدة لنا إن شاء الله".

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وفقد أصبح محرز، أول لاعب جزائري، وثاني لاعب عربي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، في مناسبتين، بعد نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي يعد أكثر لاعب عربي خاض نهائي المسابقة، في ثلاث مناسبات.

ويطمح محرز، لقيادة مانشستر سيتي لحصد لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ تأسيس النادي، حتى يصبح ثاني جزائري يحقق البطولة القارية، بعد مواطنه رابح ماجر الذي فاز باللقب موسم 1986-1987 مع بورتو البرتغالي.


ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي، المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب أتاتورك في إسطنبول في 10 يونيو المقبل، ضد إنتر الإيطالي الذي بلغ هذا الدور على حساب جاره في المدينة الواحدة ميلان بالفوز عليه ذهابا وإيابا 2-0 و1-0.

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