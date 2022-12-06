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الثلاثاء، 06-12-2022 09:44 ص

مواجهة صعبة لأسود الأطلس في ختام الجولة الإقصائية في مونديال قطر

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الوكيل الاخباري-يتواجه المنتخب المغربي مع المنتخب الإسباني في نهائي الجولة الإقصائية لبطولة مونديال قطر 2022 اليوم الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية.اضافة اعلان


وتختتم منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الثلاثاء وعيون المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويتطلع أسود الأطلس إلى كتابة تاريخ كروي عربي، حيث سيدخل مباراة إسبانيا وعيون العرب آملة في تحقيق الانتصار بالرغم من صعوبة المواجهة.


وستنقل مباراة المغرب وإسبانيا عبر القناة الرياضية الأرضية المغربية، وقناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قناة الكاس إكسترا 1 HD.

أسود الأطلس يبقون بصيص الأمل الوحيد بتحقيق الكرة العربية انجازات يذكرها التاريخ في مونديال قطر 2022.

 




 

 


 

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