الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

الصحة العالمية: تزايد الإصابات بكورونا لأول مرة منذ نهاية يناير

بايدن سيعلن عن مساعدات إضافية ضخمة لأوكراني

بلينكن يحذر روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية

لجنة نيابية تناقش الإجراءات الحكومية في حال ارتفاع أسعار النفط عالميا

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة

إطلاق أنشطة شبابية بمحافظة الكرك

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل وتعليمات بطولة الشباب الرمضانية

الخدمات الطبية: تأخير دوامي الأربعاء والخميس إلى 9 صباحًا

وفاة النقيب عمر المصاروة في حادث مؤسف

الأمم المتحدة للسكان يحذر من عواقب كارثية على النساء اليمنيات بسبب نقص التمويل

الأربعاء، 16-03-2022 06:16 ص

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة

مطر ١


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية،  الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


ليــــــــلاً: اجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، باردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع تشكل للانجماد والصقيع في العديد من المناطق بما فيها اجزاء من الاغوار الشمالية.
خليج العقبة:
   الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح والليل المتأخر في العديد من المناطق بما فيها أجزاء من الاغوار الشمالية .
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية  بسبب الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320221595037257138669

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

0L5A0564

شاهد بالفيديو تساقط الثلوج في العاصمة عمان

0L5A0505 - Copy

تساقط الثلوج في جنوب المملكة - فيديو وصور

1 (6)

الأرصاد: تساقط الثلوج اليوم على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر

3202214145245669484753

تطورات المنخفض القطبي القادم للاردن واماكن تراكم الثلوج

منخفض

الأرصاد: درجات حرارة تحت الصفر غداً ولا تراكم للثلوج

أخبار متعلقة
منخفض

الأرصاد: درجات حرارة تحت الصفر غداً ولا تراكم للثلوج

1 (32)

أجواء باردة مع زخات من المطر اليوم

الوكيل نهار

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم

م

منخفض جوي خماسيني يؤثر على المملكة اليوم

الأردن نهار

أجواء مشمسة في أغلب مناطق المملكة

0L5A1918

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي في المملكة