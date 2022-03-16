أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري -

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تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء باردة جداً في أغلب المناطق، باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ليــــــــلاً: اجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، باردة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع تشكل للانجماد والصقيع في العديد من المناطق بما فيها اجزاء من الاغوار الشمالية.خليج العقبة:الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، والبحر متوسط ارتفاع الموج.التحذيرات:- خطر تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح والليل المتأخر في العديد من المناطق بما فيها أجزاء من الاغوار الشمالية .- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية.