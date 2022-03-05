السبت 05-03-2022
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السبت، 05-03-2022 06:04 ص

أجواء مشمسة في أغلب مناطق المملكة

الأردن نهار


الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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ليــــــلاً:  الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الاجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.



 




 

 


 

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