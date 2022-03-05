أجواء مشمسة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تسود أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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ليــــــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



خليج العقبة:

الاجواء دافئة نهاراً، وباردة نسبياً ليلاً، مع ظهور الغيوم العالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.





