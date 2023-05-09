الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً من 10 -13%

مجلس الأمن يناقش ملف الأسلحة الكيميائية السورية

وفاة حدث إثر حادث تصادم في البلقاء

الخارجية الصينية ترد على كندا بطرد دبلوماسي كندي من القنصلية في شنغهاي

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص عقب اقتحام نابلس

الاحتلال يعتقل 3 شبان من رام الله

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أسعار الذهب عالمياً اليوم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية والتعيين - اسماء

الثلاثاء، 09-05-2023 06:14 ص

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

حرارة 2


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، ودافئة  في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


التحذيرات ليوم الثلاثاء :
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
52023663546761385049

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

عمان خاص

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

4202328175630446024369

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل نهار

استمرار تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة

520232175137480065072

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

ابراج السادس

انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
عمان خاص

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

AWN_353bbimage_story

تفاصيل حالة الطقس ثاني أيام العيد

ابراج السادس

ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع احتمالية لتساقط الأمطار

عمان 1

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

42023151202571909049

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

resize

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة