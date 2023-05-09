ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ،وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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التحذيرات ليوم الثلاثاء :

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.