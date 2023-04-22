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السبت، 22-04-2023 10:01 ص

تفاصيل حالة الطقس ثاني أيام العيد

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الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، هذا وتشير الاحتمالية في فترات المساء والليل إلى توقع هطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


وتسود الاثنين، أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر على أجزاء متفرقة من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.


وتكون الأجواء الثلاثاء، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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