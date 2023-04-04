الثلاثاء 04-04-2023
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الثلاثاء، 04-04-2023 06:04 ص

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم

حرارة 2


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتسجل أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب المناطق و أكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة  تنشط على فترات في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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 ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق،  ولطيفة الحرارة  في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في شرق المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الثلاثاء :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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