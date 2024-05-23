تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري -

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يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية، وحار نسبي الى حار في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.