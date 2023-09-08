الأرصاد تحذر من حالة الطقس يوم الاحد

الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية يوم الأحد بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية الشرقية.

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وقالت الدائرة في نشرتها، إنه سيطرأ نهار السبت انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، فيما ستكون الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتابعت أنه سيطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة يوم الأحد لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط الاردن.