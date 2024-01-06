الأرصاد توضح الحالة الجوية اليوم في المملكة

الوكيل الاخباري -

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يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء تميل قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الغيوم تظهر على إرتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.وأضافت أن الأجواء ليـــلاً باردة نسبياً في بوجه عام ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية و السهول .