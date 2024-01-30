الأرصاد : ثلوج محتملة على هذه المناطق اليوم - أسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية إن المرتفعات الجبلية العالية ستشهد اليوم الثلاثاء زخات خفيفة من الثلج لفترات محدودة قد تتراكم بشكل محدود وخفيف فوق المرتفعات الجنوبية العالية.

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وأضافت الارصاد أن الغيوم ليلا تزداد تدريجيا خاصة في شمال ووسط المملكة وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة و يتجدد هطول الامطار في المناطق الشمالية ويمتد في ساعات الليل المتأخرة الى المناطق الوسطى،قد تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما يحتمل أن تهطل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى تكون احيانا ممزوجة بالمطر، الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

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