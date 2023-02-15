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الأربعاء، 15-02-2023 06:14 ص

الأرصاد: زخات مطرية في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية

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الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل طفيف ،الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع توقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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ليلا: الاجواء شديدة البرودة  في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد .


التحذيرات ليوم الاربعاء : 
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
 - احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من 
   مناطق البادية.


 




 

 


 

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