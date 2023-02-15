الأرصاد: زخات مطرية في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل طفيف ،الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، مع توقع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

اضافة اعلان



ليلا: الاجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد .



التحذيرات ليوم الاربعاء :

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من

مناطق البادية.

