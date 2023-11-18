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السبت، 18-11-2023 07:55 ص

الأرصاد: منخفض قبرصي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة بهذا الموعد

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه تكون الأجواء اليوم السبت لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية.

وليلاً، تميل الأجواء للبرودة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وفي الساعات المتأخرة من الليل تتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة شمال المملكة وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

أما يوم غدٍ الأحد، فتتأثر المملكة بإمتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، الاجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق.

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ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق بما فيها البحر الميت ،يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كلم/ساعة مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

 




 

 


 

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