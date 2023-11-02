توقعات الحالة الجوية في المملكة - تفاصيل

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة ولفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا تميل للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في أغلب مناطق المملكة بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق قمم الجبال العالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.